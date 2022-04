Disavventura per tre giovani turisti, due ragazzi e una ragazza tra i 25 e i 30 anni di Roma e Messina che a Vulcano , nelle isole Eolie, sono stati soccorsi da un elicottero che li ha issati a bordo con l'ausilio di un verricello.

Disavventura per tre giovani turisti, due ragazzi e una ragazza tra i 25 e i 30 anni di Roma e Messina che a Vulcano, nelle isole Eolie, sono stati soccorsi da un elicottero che li ha issati a bordo con l'ausilio di un verricello.

Dalla località panoramica di Capo Grosso hanno fatto trekking raggiungendo la parte bassa della Punta dell'isola fino quasi al mare. A quel punto hanno perso l'orientamento ed è scattato l'allarme. In zona sono arrivati i carabinieri con un esperto del luogo. Era stata anche allertata la guardia costiera che da Lipari è arrivata con la motovedetta insieme ai vigili del fuoco. Le proibitive condizioni del mare non hanno permesso al mezzo di soccorso di avvicinarsi alla costa.

Tra non poche difficoltà anche per il vento, si è riusciti a issare a bordo i tre giovani e a trasferirli alla pista eliportuale di Vulcanello prima di essere affidati alle cure della guardia medica che li ha visitati. I tre giovani erano impauriti ma in buone condizione di salute.