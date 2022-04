Sequestro da oltre centomila euro nei confronti di un imprenditore di Licata. Destinatario del provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminai del tribunale di Agrigento e richiesto dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, è stato Angelo Lanzone, 54enne nato in Germania e residente a Canicattì. L'uomo, in passato titolare di una ditta che si occupa di commercio, è stato già rinviato a giudizio evasione fiscale e per lui il processo inizierà a settembre.