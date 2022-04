Primavera-estate: i colori per le diverse palette cromatiche

Stagione di rinascita per eccellenza, la primavera porta con sé sempre nuove energie. La natura esplode nel fascino dei fiori variopinti che brillano sotto i tiepidi raggi del sole, l’azzurro del mare si specchia su un cielo limpido e luminoso tingendosi di turchese: è una festa di colori. Questo 2022 è certamente l’anno del viola nella sua sfumatura Veri Pery dai toni freddi declinata per le diverse palette cromatiche.

La primavera è la stagione più brillante e radiosa, accanto al viola troviamo infatti colori di tendenza allegri e vivaci che gridano gioia e entusiasmo. Un viola per ogni palette insomma. Da sempre considerato il colore del mistero il viola è l’incontro perfetto tra due colori primari: il rosso e il blu. Esprime un’armonia tra l’energia del primo e la mitezza del secondo e per questo equilibrio tra due parti è un colore che è molto legato alla spiritualità. Nel campo artistico è considerato poco fortunato perché in quanto colore della Quaresima ricorda il periodo in cui durante il Medioevo erano vietati gli spettacoli teatrali e attori e saltimbanchi erano costretti a una sospensione della loro attività lavorativa. Nella tonalità di quest’anno, il Veri Pery, è indicato per Summer Palette con le sfumature più desaturate del Pantone Lavendula e Winter Palette in quelle più intense del Violet Crescent.

Le stagioni cromatiche dal sottotono caldo potranno indossarlo nei toni del Dark Purple per le Autumn Palette e del Sand Verbena per le Spring Palette. L’azzurro luminoso è tra le tendenze della primavera-estate 2022. Sulle passerelle abbiamo visto sfilare total look in varie tonalità di azzurro: Stella McCartney propone un turchese brillante ideale per le Spring Palette. Il pantone Spun Sugardelicato e luminoso è perfetto per le Summer insieme al più sobrio Glacier Lake da abbinare a rosa cipria polverosi e bianco madreperla per look sofisticati e eleganti da cerimonia.

Le Winter potranno indossare invece il Pantone Skydiverche con la sua vivacità è ideale per far risaltare il contrasto del mix pelle-occhi-capelli che caratterizza questa palette. L’azzurro è un colore che scarseggia invece nella palette Autunno per cui chi appartiene a questa stagione potrà di certo scegliere tra tonalità più intense e calde come il pantone Harbor Blue. La gioia di vivere si accende nei toni accesi e brillanti del fuxia e del rosso grintoso e frizzante. Il fuxia è protagonista dell’estate 2022 esaltando una femminilità fresca e leggera, dalle nuance più brillanti ideali per le Winter a quelle più delicate perfette per le Summer Palette.

Il rosso caldo e aranciato di questa primavera sarà protagonista del beauty delle Spring Palette per smalti e rossetti che valorizzano l’abbronzatura dorata. Il pantone Poincianaè un riferimento ideale per Spring in generale e Autumn Warm. Il verde prato allegro e brioso ci incoraggia a una rinascita, è il simbolo per eccellenza della natura che si trasforma nella stagione della primavera e proprio per questo la sua palette di riferimento è Spring: il prato rigoglioso di questi mesi prima del torrido caldo estivo ci trasmette energia e voglia di ricominciare con lo stesso entusiasmo con cui tutto il creato torna a nuova vita ogni anno in questo periodo. Diverse le sfumature di verde proposte questa primavera estate 2022, infatti oltre al verde prato troviamo anche un verde lime, freddo e luminoso pronto a far risaltare gli outfit delle Winter Palette.