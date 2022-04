Colpi di bastone al fratello che aveva messo in vendita sul web lo sterzo di un'auto . L'aggressione è avvenuta a Noto , nel Siracusano, venerdì scorso 15 aprile. Adesso gli agenti del commissariato hanno denunciato il 44enne per lesioni personali pluriaggravate, porto di oggetti atti a offendere e minacce .

Colpi di bastone al fratello che aveva messo in vendita sul web lo sterzo di un'auto. L'aggressione è avvenuta a Noto, nel Siracusano, venerdì scorso 15 aprile. Adesso gli agenti del commissariato hanno denunciato il 44enne per lesioni personali pluriaggravate, porto di oggetti atti a offendere e minacce.

Il giorno dell'aggressione, una volante era andata sul posto in seguito a una segnalazione. In quell'occasione, la vittima aveva riferito di era stata aggredita poco prima dal fratello che lo aveva colpito con un bastone di legno agli arti superiori provocandogli delle ferite lacero contuse, ecchimosi ed escoriazioni varie visibili dagli stessi agenti. Stando a quanto ricostruito, il movente starebbe nel fatto che la vittima aveva messo in vendita online lo sterzo di una Fiat 500 Abarth che teneva in un garage di sua proprietà.

Chieste spiegazioni in merito alla vendita non autorizzata, l'uomo avrebbe spiegato che era dovuta a presunti debiti accumulati. Alla richiesta di ritirare l’annuncio, il fratello si è rifiutato ed è stato minacciato e colpito con un bastone di legno. L'aggressore si è poi subito allontanato. Durante gli accertamenti è stata riscontrata la presenza dell’annuncio di vendita online del componente dell'auto.