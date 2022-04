La statua del Cristo risorto stava per fare rientro nella basilica della Santissima Annunziata di Ispica, in provincia di Ragusa, quando, nel momento in cui veniva inclinata lateralmente a significare una sorta di saluto, si è staccata dal basamento per poi scivolare a terra. È accaduto ieri sera negli ultimi istanti della processione che vede l'incontro del Cristo risorto con la Madonna, che saluta il figlio risorto. Momenti attesi da due anni da fedeli e appassionati, un evento sacro per i devoti che conducono a spalla il simulacro del Cristo per le vie della città. Tutto però è stato interrotto dall'imprevisto durante i tradizionali ondeggiamenti a cui viene sottoposta la statua.