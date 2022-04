Avrebbe provato a rubare oggetti e arredi da una casa in ristrutturazione nel Trapanese il 26enne arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della polizia di Stato. L'uomo sarebbe stato sorpreso in flagranza di reato dagli agenti della polizia mentre portava, da una villetta in ristrutturazione, alcuni lampadari ed elementi d'arredo. Il giovane è destinatario di un provvedimento che gli impone la sorveglianza speciale. Tratto in arresto per furto aggravato è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la violazione degli obblighi scaturenti dalla misura di prevenzione.