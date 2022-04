Arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio un 33enne ad Avola. L'uomo, già volto conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato destinatario di una perquisizione domiciliare, al culmine della quale glia genti della polizia hanno sequestrato 84 grammi di hashish, 190 di marijuana e quattro di cocaina, oltre a due bilancini di precisione.

La droga in parte era già suddivisa in dosi e in parte ancora da confezionare. Per il 33enne l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.