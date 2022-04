Avrebbe aggredito la ex moglie mentre si trovava in fila ai semafori, a bordo della propria auto. L'uomo di 52 anni, successivamente, avrebbe mandato in frantumi il vetro dello sportello dell'auto per poi colpire la donna con violenza brandendo una fiaccola di cartone pressato. L'episodio è avvenuto a Messina. Le violenze si sono riversate anche sui figli, entrambi maggiorenni. Questi si sarebbero schierati a difesa della madre e, per questo, il 52enne avrebbe tentato di investirli con la propria auto.