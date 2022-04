« Non possono più demolirla ». Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, esprime soddisfazione per la riapposizione del vincolo sulla maxi antenna Rai a Caltanissetta . L'assessorato regionale ai Beni culturali ha firmato il decreto con il quale ha posto il vincolo all'antenna di Rai Way che domina nel quartiere Sant'Anna . Si tratta di un vincolo etnoantropologico . Ovvero «il massimo grado di tutela», spiega Gambino. Il traliccio alto 286 metri si erge su una sfera ceramica e rappresenta l'evoluzione radiofonica dopo la seconda guerra mondiale. Un'altezza che, per lungo tempo, le ha fatto detenere il record europeo tra le strutture più alte . Ora c'è il riconoscimento ufficiale della Regione siciliana e l'ex antenna, ormai in disuso dal 2004, continuerà a essere il simbolo della tecnologia degli anni cinquanta.

A novembre, dopo una battaglia legale al Tar Sicilia e al Consiglio di giustizia amministrativa, la Rai l'aveva spuntata sulla Soprintendenza e la struttura avrebbe dovuto essere demolita. A opporsi alla decisione sono state tante realtà civiche e del mondo dell'associazionismo, anche il primo cittadino. «Rai Way - spiega Gambino - aveva impugnato il vincolo che era stato apposto, spuntandola nelle aule di giustizia amministrativa e aveva vinto». Poi, però, complice il sit-in dei cittadini, la demolizione non ha mai avuto luogo. Nel frattempo, a causa del decorso dei termini, il vincolo sul bene storico posto in un primo momento dai Beni culturali, è scaduto.

«Adesso, però - continua Gambino - c'è stata una riconferma e finalmente possiamo continuare per la nostra strada». Quest'ultima costellata di progetti e iniziative: da un osservatorio meteorologico fino a un museo che possa raccontare la storia della Tv dagli anni cinquanta a oggi, quando in onda andava ancora il bianco e nero. «In questo momento, abbiamo in mente diversi progetti ma mi sembra prematuro esporli - conclude il sindaco - stiamo gestendo un tavolo tecnico con le associazioni».