Sbarco di migranti la notte scorsa a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Un peschereccio, con 505 persone a bordo, è stato intercettato a largo ed è stato scortato fino al porto dalle motovedette della Guardia costiera. L'imbarcazione si trovava a circa 5 miglia dalla costa. I migranti sono in buone condizioni. Sono stati visitati e rifocillati: in un primo momento verranno ospitati nella palestra comunale. Al porto, per le operazioni di sbarco concluse all'alba.

«Per tutta la notte le autorità sanitarie hanno eseguito i tamponi per il Covid e finora non si è evidenziato nessun positivo. Nessun immigrato è stato trasferito in ospedale», dice all'Ansa il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. «Come era prevedibile la stagione primaverile si preannuncia calda per quanto riguarda il fenomeno migratorio nel Mediterraneo - aggiunge - Al governo l'invito a porre grande attenzione al fenomeno affinché cominci ad affrontarlo con la massima urgenza. La raccomandazione è quella di trovarci di fronte ad esseri umani come noi. Non possono esserci profughi di serie A e profughi di seri B».