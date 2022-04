Arrestato dai carabinieri di Trapani il 54enne Girolamo Scandariato. Il provvedimento restrittivo stato emesso dalla Corte d'appello di Palermo, in seguito a una condanna per associazione mafiosa, estorsione e rapina in concorso. L'uomo era stato coinvolto nell'indagine Pionica che, nella primavera del 2018, aveva fatto luce sulle attività di Cosa nostra a Vita e Salemi, nella provincia trapanese.