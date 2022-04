Una lite sfociata in un dramma, quella avvenuta in un terreno agricolo nella periferia di Pachino, in provincia di Siracusa, dove un 38enne è stato accoltellato. L'episodio è avvenuto durante le ore di lavoro. Da una prima ricostruzione, un 55enne avrebbe estratto il coltello ferendo mortalmente il connazionale, che è stato subito trasportato all'ospedale di Pachino, dove è morto poco dopo.