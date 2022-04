Una tragedia, quella di questa mattina, avvenuta nelle acque di Letojanni , nel Messinese, dove è morto un 58enne dopo essersi lanciato in volo, con il parapend io . L'uomo, un turista svizzero, si era lanciato in volo dal campo di Gallodoro per poi trovare la morte in mare.

Una tragedia, quella di questa mattina, avvenuta nelle acque di Letojanni, nel Messinese, dove è morto un 58enne dopo essersi lanciato in volo, con il parapendio. L'uomo, un turista svizzero, si era lanciato in volo dal campo di Gallodoro per poi trovare la morte in mare.

Il suo corpo è stato recuperato dai presenti, che lo hanno raggiunto in acqua con un pattino. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Non ancora chiare le cause sulla morte dell'uomo. Sui fatti indagano i carabinieri.