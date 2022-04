È accusato dell'omicidio avvenuto lo scorso due gennaio a Camaro, dove a morire sono stati Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò. Oggi, dopo le indagini di carabinieri e polizia Claudio Costantino è stato ritrovato in un rifugio a Rosarno, in Calabria. L'uomo, infatti, da mesi aveva fatto sparire le sue tracce. Nel frattempo era stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip e della Procura.