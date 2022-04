Controlli dei carabinieri nel territorio di Floridia , in provincia di Siracusa. I militari del comando provinciale, con il contributo dell'unità cinofila, hanno sequestrato 12 grammi di droga - cocaina e hashish - in possesso di un 40enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Le sostanze erano nascoste all'interno di uno scooter elettrico .

Controlli dei carabinieri nel territorio di Floridia, in provincia di Siracusa. I militari del comando provinciale, con il contributo dell'unità cinofila, hanno sequestrato 12 grammi di droga - cocaina e hashish - in possesso di un 40enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Le sostanze erano nascoste all'interno di uno scooter elettrico.

In un terreno vicino al carcere Cavadonna di Siracusa, un 47enne è stato invece denunciato per possesso di armi clandestine e munizioni. Tra i rovi di un terreno incolto, i carabinieri hanno recuperato un fucile calibro 12 con canna e calcio mozzati e diverse munizioni, anche per pistola calibro 9.