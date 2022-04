Dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno scorso, in Italia hanno perso la vita andando in bicicletta 162 uomini e 18 donne. Il record negativo di morti spetta all'Emilia Romagna e alla Lombardia con 32 decessi ciascuna, seguite da Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia e Campania. Maglia nera anche per la Sicilia che nel 2021 raggiunge dieci morti dovute a incidenti in bicicletta . Il 10 per cento dei sinistri mortali ha visto la fuga del responsabile. Il mese con il più alto numero di decessi è stato agosto con 27, quello con meno decessi novembre con 10. Dati allarmanti elaborati dall'Osservatorio ciclisti (Asaps) che, con riferimento al 2021, in Italia ha registrato un boom di decessi: sono 180 i morti per incidenti in bici, undici in più rispetto al 2020.

Dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno scorso, in Italia hanno perso la vita andando in bicicletta 162 uomini e 18 donne. Il record negativo di morti spetta all'Emilia Romagna e alla Lombardia con 32 decessi ciascuna, seguite da Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia e Campania. Maglia nera anche per la Sicilia che nel 2021 raggiunge dieci morti dovute a incidenti in bicicletta. Il 10 per cento dei sinistri mortali ha visto la fuga del responsabile. Il mese con il più alto numero di decessi è stato agosto con 27, quello con meno decessi novembre con 10. Dati allarmanti elaborati dall'Osservatorio ciclisti (Asaps) che, con riferimento al 2021, in Italia ha registrato un boom di decessi: sono 180 i morti per incidenti in bici, undici in più rispetto al 2020.

«Si tratta di un morto ogni due giorni - denuncia il presidente di Asaps Giordano Biserni -, numeri questi che superano il 2020, derivanti anche da un maggior utilizzo delle due ruote durante l'emergenza da pandemia». Diversi incidenti hanno visto il coinvolgimento di velocipedi anche a pedalata assistita ed elettrici. «Ci preoccupa il fenomeno dei pirati della strada che non scompare nonostante l'inasprimento delle pene - prosegue Biserni -, e ci preoccupa l'età media dei deceduti, con molti casi di ultra 65enni, il più anziano un 93enne». Chi sperava in una diminuzione dei decessi con le nuove regole introdotte nel 2020 è rimasto fortemente deluso. Per questo, per Asaps, «servono maggiori infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica - sostiene il presidente - con piste e corsie ciclabili effettive e protette».

Sul podio c'è Emilia Romagna e Lombardia con 32 decessi, seguiti dal Veneto con 19, Piemonte 16, Toscana e Puglia 14, Sicilia e Campania con 10. Non ultimo l'incidente che ha coinvolto Joshua La Rosa, il ciclista morto in via Passo Gravina. In tre casi la morte è derivata dalla caduta dell'utente a due ruote dopo che l'automobilista aveva aperto la portiera senza verificare la presenza del ciclista. I veicoli investitori si distinguono in: autovetture, autocarri, anche motocicli, un bus, un trattore e un altro ciclista come accaduto a Ravenna ad agosto 2021.