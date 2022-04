Dieci anni di reclusione. Questa la condanna decisa dal tribunale di Enna nei confronti di Alessio L'Episcopo, 41enne che, nell'ottobre del 2020, venne arrestato con l'accusa di avere abusato durante il primo lockdown di una disabile a Troina. La donna, poi rimasta incinta in seguito agli abusi, era ricoverata nell'Ircss Oasi Maria Santissima, nota struttura sanitaria del centro dell'Ennese specializzata nelle cure ai disabili gravissimi.

L'Episcopo, che lavorava come assistente sociosanitario, ammise di avere avuto un rapporto sessuale con la giovane, sostenendo però di non avere esercitato violenza. I fatti sono accaduti nella fase in cui all'interno dell'Oasi si erano registrati tantissimi contagi di Covid-19. L'uomo si era detto disponibile a rimanere all'interno della struttura come volontario. Ad assistere la disabile e i familiari è stata l'avvocata Eleanna Parasiliti Mollica.