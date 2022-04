Controlli della polizia nei dintorni di Noto con l'obiettivo di contenere il fenomeno delle corse clandestine dei cavalli. In contrada Frangipane , gli agenti e il personale del servizio veterinario dell'Asp di Siracusa hanno fatto accesso in un terreno dove si trovava un esemplare di 15 anni. L'animale non è risultato registrato nella banca dati nazionale e il proprietario non aveva istituito per il proprio allevamento il registro di carico e di scarico. Ciò ha comportato una multa di 600 euro .

Controlli della polizia nei dintorni di Noto con l'obiettivo di contenere il fenomeno delle corse clandestine dei cavalli. In contrada Frangipane, gli agenti e il personale del servizio veterinario dell'Asp di Siracusa hanno fatto accesso in un terreno dove si trovava un esemplare di 15 anni. L'animale non è risultato registrato nella banca dati nazionale e il proprietario non aveva istituito per il proprio allevamento il registro di carico e di scarico. Ciò ha comportato una multa di 600 euro.

In un altro terreno è stato trovato un pony welsh, di quattro anni, sprovvisto di microchip. L’animale è risultato essere stato spostato dall’azienda di provenienza e il proprietario non è stato in grado di mostrare i documenti previsti dalla normativa per la movimentazione degli animali. Anche in questo caso è scattata la sanzione di 600 euro.