Un pensionato di 65 anni (TN) è stato assolto in Appello, dopo essere stato condannato in primo grado, per il furto di generi alimentari in un supermercato alla periferia di Marsala (in provincia di Trapani). L'uomo, difeso dall'avvocato Vito Daniele Cimiotta, era finito sotto processo per essersi appropriato di cibo per un valore di circa 25 euro.