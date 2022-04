Un uomo di 60 anni, Emanuele Di Raimondo , è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 25 che collega Priolo Gargallo e Floridia , nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 60enne avrebbe perso il controllo dello scooter di grossa cilindrata finendo contro il guard-rail.

Un uomo di 60 anni, Emanuele Di Raimondo, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 25 che collega Priolo Gargallo e Floridia, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 60enne avrebbe perso il controllo dello scooter di grossa cilindrata finendo contro il guard-rail.

Un impatto violento per cui a nulla è servito l'intervento sul posto degli operatori del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo con gravi ferite al volto, alle gambe e alle braccia. Stando a quanto emerso finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo ma sono ancora in corso le verifiche da parte degli agenti del commissariato di Priolo per capire se ci siano altri mezzi coinvolti nel sinistro.