Si tratterebbe di omicidio. Il dramma che si è consumato ieri a Favara, in provincia di Agrigento, assume nuovi risvolti dopo le indagini dei carabinieri. Secondo i militari, infatti, a uccidere Antonia Volpe, pensionata di 83 anni, sarebbe stato il figlio, un operatore scolastico di 52 anni, che poi si è suicidato. L'uomo avrebbe utilizzato la stessa pistola con cui avrebbe ucciso la madre. I carabinieri hanno accertato che il revolver che è stato utilizzato aveva la matricola abrasa ed era stato detenuto illegalmente.

Inizialmente si pensava che l'arma fosse quella detenuta legalmente dal marito defunto della donna. Il fascicolo è coordinato dal procuratore Salvatore Vella e dalla pm Chiara Bisso. Le cause dietro i fatti, avvenuti nell'appartamento di via Bachelet, lasciano ancora diversi punti interrogativi. Sempre secondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato premeditato - il 52enne al momento indiziato di omicidio non aveva mai avuto nessun problema con la giustizia - e si sarebbe procurato l'arma con la matricola abrasa.

L'uomo si prendeva cura della propria madre assistendola quotidianamente. La prima ipotesi aveva fatto pensare che l'uomo si fosse suicidato e la donna era morta subito a causa di un infarto. Il quadro delle indagini è cambiato durante la notte dopo le indagini e le testimonianze di più persone. Tra queste anche le testimonianze dell'altro figlio della donna, che ha trovato i cadaveri della madre e del fratello e ha lanciato l'allarme.