Dieci persone sono state raggiunte da misure cautelari da parte del gip del tribunale di Patti. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sant'Agata di Militello e riguardano ipotesi di reato che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai furti, dalle tentate estorsioni alla detenzione di armi. Una persona è finita in carcere, mentre per cinque il giudice ha disposto i domiciliari. Obbligo di dimora, infine, per quattro soggetti.