Con in viso una maschera di carnevale e in mano un grosso coltello si è presentato in un deposito di carburanti, impossessandosi di 700 euro. Protagonista un uomo di 32 anni, arrestato dalla polizia ad Avola. Per lui l'accusa è di avere assaltato una struttura in via Siracusa.

Nonostante l'utilizzo del travisamento, gli investigatori sono riusciti a riconoscere il 32enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che è stato denunciato, gravita in ambienti vicini alla criminalità organizzata. Gli indumenti utilizzati per la rapina sono stati trovati in una campagna non distante dal deposito di carburanti.