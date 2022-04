Restano critiche le condizioni del 14enne rimasto ferito, insieme a un 15enne, nell'esplosione all'interno di una ex fabbrica di fuochi d'artificio a Ispica, nel Ragusano. A causare la deflagrazione sarebbe stata la decisione dei due ragazzi di accendere della polvere pirica ritrovata nello stabile.

Il più giovane delle vittime è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le condizioni sono tali da non escludere il pericolo di vita. Arrivato in elisoccorso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per traumi al braccio e all'occhio e per un trauma maxillo-facciale. Il 14enne è stato operato da una equipe composta da neurochirurghi, chirurghi plastici, medici di chirurgia generale e ortopedici.



«L'intervento è stato necessario per le gravi lesioni riportate nello scoppio - dichiara Salvatore Cicero, direttore della Uoc di Neurochirurgia - I chirurghi hanno ricostruito una parte del volto del ragazzo ed è stata anche richiusa una ferita aperta del cranio. L'intervento tecnicamente è riuscito. Sono state riparate anche le lesioni alle braccia».

Il 15enne si trova in condizioni stabili nel reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico di Catania. Per lui è stato necessario un intervento chirurgico per le ferite causate dalle schegge che lo hanno colpito durante l'esplosione.