Un 15enne di Pachino è accusato di avere tentato di uccidere un coetaneo. I fatti sono accaduto venerdì scorso in via Plebiscito. Il ragazzo, nel corso di una lite, ha accoltellato la vittima. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Catania ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere.