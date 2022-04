È stato condannato a 30 anni di carcere anche nel processo d'appello il boss Vincenzo Galatolo, accusato di avere ordinato la strage di Pizzolungo, avvenuta nel trapanese il 2 aprile 1985. La sentenza è stata emessa dalla corte d'Assise di Caltanissetta, che ha accolto la richiesta della procuratrice generale Lia Sava. Nel corso del processo di primo grado - svolto con il rito abbreviato e giunto a sentenza il 16 novembre 2020 - i giudici hanno accertato che l'ordine per l'attentato di Pizzolungo partì dalla mafia palermitana.

L'obbiettivo era uccidere il magistrato Carlo Palermo, arrivato a Trapani dal Nord Italia dopo avere svolto delicate indagini su armi, droga e politica, ma l'autobomba fece saltare in aria l'auto su cui viaggiavano Barbara Rizzo e i gemellini Beppe e Tore Asta. Si salvò invece il magistrato.

Il ruolo di Galatolo, inoltre, è da aggiungere alle condanne nei confronti di Totò Riina, Antonino Madonia e Vincenzo Virga, emesse nel corso di questi decenni e agli interrogativi sugli esecutori dell'attentato. Ad accusare il boss Galatolo - da tempo in carcere, anche per altri omicidi eccellenti - è stata anche la figlia Giovanna Galatolo, divenuta collaboratrice di giustizia. «Quel giudice è un cornuto», ha riferito di aver sentito dire al padre in riferimento al magistrato Palermo, riconosciuto come parte civile nel processo assieme a Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella di Salvatore e Giuseppe Asta, gli agenti della scorta, i Comuni di Trapani, Erice e Valderice.