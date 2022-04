Più di 500 grammi di cocaina purissima sono stati sequestrati nella provincia iblea dai militari della guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno proceduto all' arresto di un quarantenne ragusano che trasportava oltre mezzo chilogrammo di cocaina in macchina . Fermato venerdì, all'altezza dello svincolo stradale Ragusa Nord, il conducente che all'atto del controllo avrebbe manifestato sin da subito un evidente stato di agitazione e insofferenza .

Nel corso della perquisizione del mezzo, i militari hanno rinvenuto una busta incastrata nell'intercapedine tra il sedile passeggero e la plancia con all'interno un'ulteriore busta trasparente in cellophane riportante la dicitura "500 grammi". Rientrati in caserma i militari hanno proceduto all'analisi della sostanza mediante utilizzo di appositi reagenti in dotazione che hanno confermato i sospetti dei militari: si tratta di 516 grammi di cocaina.

«Dato l’elevatissimo grado di purezza», si legge nella nota divulgata agli organi di stampa, la droga avrebbe consentito un "taglio" tale da quadruplicare il quantitativo e il conseguente guadagno illecito stimato in oltre 200mila euro. Sono scattate le manette per il corriere che è stato trasferito al carcere di Ragusa.