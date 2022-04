C'è anche il giornalista di MeridioNews e del gruppo Rmb Simone Olivelli tra coloro che riceveranno un riconoscimento nell'ambito del premio giornalistico Giuseppe Fava Giovani. A Olivelli andrà la menzione speciale. La consegna avverrà giovedì 7 aprile a Palazzolo Acreide. Il premio, quest'anno giunto alla XII edizione, andrà a Gabriele Cruciata.

Durante la giornata, i due giornalisti incontreranno gli studenti dell’IIS che saranno coinvolti in due momenti diversi: la proclamazione e il dibattito con i premiati, che si terrà all’interno del nuovissimo teatro in pietra realizzato nello spazio esterno dell’istituto, e un workshop pomeridiano, in cui temi quali il giornalismo d’inchiesta, l’attendibilità delle fonti, la libertà di stampa e la censura saranno affrontati, oltre che con Cruciata e Olivelli, anche con Paolo Biondani (L’Espresso) e Michele Gambino (giornalista e scrittore). L’appuntamento proseguirà presso i locali dell’ex Biblioteca comunale, con la consegna della targa ai vincitori e un interessante incontro con Claudio Fava (presidente della commissione Antimafia dell’Ars), Paolo Biondani, Michele Gambino, Gabriele Cruciata e Simone Olivelli. L'incontro sarà moderato dal direttore di Livesicilia, Antonio Condorelli. Durante la rassegna verrà inoltre proclamato il passaggio di consegne, in seno al Coordinamento Giuseppe Fava, alla nuova presidente Salvina Bologna.

Venerdì 8 aprile, nei locali di Zō Centro Culture Contemporanee di Catania (inizio ore 18), si terrà invece la consegna a Paolo Biondani del premio Giuseppe Fava Nient’altro che la verità. Scritture e immagini contro le mafie. Il programma della giornata prevede l'incontro-dibattito dal titolo “Menzogne d’autore: il giornalismo d’inchiesta tra servizi, silenzi e depistaggi” e vedrà a presenza di Attilio Bolzoni, Michele Gambino e Claudio Fava.

Quella del 2022 sarà una edizione particolarmente importante. Ricorrono, infatti, i vent’anni dalla costituzione della Fondazione Giuseppe Fava. Gli eventi sono organizzati insieme al Coordinamento Giuseppe Fava e alla Associazione Dahlia.