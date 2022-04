Un 65enne incensurato e un pregiudicato di 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Carlentini (nel Siracusano) per furto aggravato in concorso . Una telefonata arrivata in caserma ha segnalato ai militari ciò che stava accadendo in un cantiere .

Arrivati sul posto, in via Eschilo, i carabinieri hanno sorpreso i due uomini a caricare su un'auto alcuni ponteggi di alluminio zincato che avevano smontato poco prima. Bloccati, entrambi sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo come disposto dall’autorità giudiziaria. Quanto rubato è stato restituito al legittimo proprietario.