Sette ciclisti sono rimasti feriti, questa mattina, mentre si trovavano nel territorio di Taormina, all'altezza del viadotto Sant'Antonio. All'origine dell'incidente, avvenuto in una curva, ci sarebbe l'entrata in contatto con un'automobile, in via Garipoli. I sette, di cui uno sarebbe in condizioni gravi, facevano parte di una carovana composta da poco meno di venti sportivi.