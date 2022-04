Un 36enne di Pachino è stato arrestato e portato nel carcere siracusano di Cavadonna dopo diversi e gravi episodi di violenza domestica nei confronti degli anziani genitori . L'uomo era già conosciuto alle forze di polizia per essere stato accusato in passato di reati come lesioni personali, minacce , maltrattamenti in famiglia, molestie e truffa .

Intervenuti in casa dell'uomo, i poliziotti sarebbero stati aggrediti con violenza. In ogni caso, gli agenti sono riusciti a bloccare il 36enne che è stato arrestato e portato prima in commissariato e poi spostato nella casa circondariale aretusea. Gli agenti feriti hanno riportato lievi conseguenze valutate con pochi giorni di prognosi dai medici che li hanno visitati.