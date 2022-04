È stato rinviato a giudizio un 70enne di Montallegro (in provincia di Agrigento) con l'accusa di atti sessuali con minorenni. La decisione del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto è arrivata per l'anziano che lo scorso anno era stato arrestato dai carabinieri.