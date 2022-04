Travolto mentre attraversava la strada. Giuseppe Casabona, 54 anni, è morto sul colpo, dopo essere stato investito da un grosso furgone, in pieno centro storico a Nicosia, in provincia di Enna. L'incidente in via Bernardo di Falco, arteria principale della cittadina che conduce alla piazza principale e dove si trovano numerosi uffici pubblici e attività commerciali.