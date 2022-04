Un 58enne è stato sanzionato dalla polizia ad Avola , nel Siracusano, dopo essere stato fermato a bordo di un mezzo con un rimorchio . Su quest'ultimo si trovava un cavallo. L'uomo è risultato sprovvisto della documentazione necessaria per trasportare l'animale.

La polizia ha chiesto l'intervento del personale del servizio Veterinario dell'Asp, per i controlli di competenza. All'esito degli accertamenti, per il 58enne è scattata una multa per trasporto di animali vivi e irregolarità legate al codice della strada. Il cavallo, che è stato sequestrato, è stato affidato a un custode.