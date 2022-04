Una 60enne è stata denunciata ad Avola per il rifiuto di fornire le proprie generalità. L'episodio è accaduto all'inteno di un supermercato del centro del Siracusano, dove la donna si trovava insieme al marito. A richiedere l'intervento della polizia è stato il personale, dopo il rifiuto di indossare la mascherina all'interno dell'esercizio commerciale.

Una 60enne è stata denunciata ad Avola per il rifiuto di fornire le proprie generalità. L'episodio è accaduto all'inteno di un supermercato del centro del Siracusano, dove la donna si trovava insieme al marito. A richiedere l'intervento della polizia è stato il personale, dopo il rifiuto di indossare la mascherina all'interno dell'esercizio commerciale.

Il rifiuto da parte della coppia è proseguito anche davanti agli agenti. Per la coppia è scattata la sanzione amministrativa, mentre per la 60enne anche la denuncia in seguito alle minacce rivolte ai poliziotti che le chiedevano di fornire le proprie generalità.