Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nel popolare quartiere Cappuccinelli a Trapani. Tre persone, una donna e i suoi due figli, sono rimasti gravemente feriti a causa di un incendio divampato in un'abitazione al piano terra in via Corte. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate in cucina a causa di una fuga di gas metano dal fornello mentre la donna stava preparando il pranzo. Illeso invece il marito: un ex finanziere in pensione.

L'abitazione è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno divorato tutto, arredamento, suppellettili, ma per fortuna non hanno raggiunto il piano superiore dove si trovavano i nipoti della donna ferita, illesi anche loro. Stando al racconto di alcuni testimoni, l'incendio è stato preceduto da almeno due distinte deflagrazioni. Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le squadre sono giunte sul posto intorno alle 13.30 e, avviate le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno messo in sicurezza anche tre bombole di Gpl che si trovavano all'interno dell'appartamento.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle 14.30. Sul posto anche i sanitari del 118. I feriti sono stati accompagnati nell'area di emergenza dell'ospedale Sant'Antonio Abate dove hanno ricevuto le prime cure. I medici hanno poi disposto il trasferimento presso il centro ustioni dell’ospedale civico di Palermo dove sono stati ricoverati in prognosi riservata.