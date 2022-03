Ha dato fuoco all'automobile dell'ex fidanzata, dopo l'interruzione della relazione. I fatti sono accaduti nel 2020 e oggi hanno portato all'arresto di un 31enne, già pregiudicato per reati in materia di droga e violenza di genere. L'uomo, residente a Floridia, è finito ai domiciliari su disposizione del giudizi per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa.