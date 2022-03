Rimarrà chiuso per un mese un pub situato nel centro storico di Siracusa . Il provvedimento, preso dal questore, è stato eseguito dalla polizia e segue i numerosi episodi di violenza che si sono registrati nel locale. Il luogo è ritenuto punto di ritrovo di pregiudicati e soggetti socialmente pericolosi. Negli ultimi due anni è stato teatro di diversi scontri e disordini . Registrate anche aggressioni nei confronti di cittadini prive di alcun pretesto.

L'ultimo grave episodio si è verificato il 26 febbraio. La polizia, intervenuta in seguito all'ennesima lite, si è trovata accerchiata dagli avventori, molti dei quali ubriachi. Per gli agenti è stato necessario chiedere rinforzi, che hanno portato all'arresto di due persone per lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dalle indagini è emerso che a partecipare alle aggressioni sarebbe stato anche un buttafuori.

Negli ultimi 24 mesi, infine, diversi sono stati i controlli che hanno accertato il mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte della clientela.