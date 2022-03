«Dopo trent’anni di chiacchiere e false promesse, parte la procedura per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania ». A parlare è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, presentando la pubblicazione degli atti della gara per i lavori sui quattro lotti in cui sarà suddivisa l'importante arteria che servirà la parte sud-orientale dell'isola. L'opera sarà realizzata con fondi statali e regionali. « In estate, se tutto andrà bene, conosceremo i nomi delle imprese che lavoreranno ai quattro lotti. Entro l’anno apriremo i cantieri. È la Sicilia che cambia», ha dichiarato il governatore.

L’investimento complessivo è pari a un miliardo e 237 milioni di euro. Il tracciato sarà lungo 68,700 chilometri e sarà realizzato in corrispondenza delle attuali statali 514, per 39 chilometri, e 194 per i restanti. Ci saranno undici viadotti e una galleria naturale da 800 metri e di un attraversamento ferroviario. Il progetto prevede la realizzazione di dieci svincoli: in corrispondenza delle strade provinciali 7 e 5 e delle località di Licodia Eubea, Grammichele, Vizzini Scalo, Vizzini, Francofonte est e ovest, Lentini centro, oltre alle connessioni con la statale 115 e l’autostrada Catania-Siracusa.