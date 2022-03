Cedimento di un costone nella zona di Capo Rossello, nel territorio di Realmonte, in provincia di Agrigento. La notizia è stata diffusa dall' associazione ambientalista Mareamico , che denuncia come gli avvertimenti del recente passato siano tutti caduti nel vuoto.

«Solo otto mesi fa Mareamico aveva allertato tutte le autorità agrigentine, sul serio rischio di crollo che incombeva sulla spiaggia di lido Rossello, per il possibile cedimento della collina che ospita il faro di capo Rossello - si legge in una nota -. Invece di ringraziarci per la segnalazione, siamo stati accusati di catastrofismo». Le rocce sono finite sulla sottostante spiaggia, travolgendo alcune barche. «Se questo fatto fosse accaduto in estate piangeremmo i morti», denuncia Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione.