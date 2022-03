Una fiammata, visibile anche a distanza insieme a del fumo, si è sprigionata in serata da uno dei camini della raffineria di Milazzo, in provincia di Messina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud dietro l'evento ci sarebbe un calo di tensione della rete elettrica che ha causato il blocco dell'impianto. Subito dopo si sarebbe attivato un particolare sistema di sicurezza per espellere il gas in eccesso. La situazione sarebbe sotto controllo e viene monitorata anche dal sindaco Pippo Midili.