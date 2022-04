Per un anno avrebbe minacciato, molestato e anche aggredito fisicamente la sua ex compagna . Per questo gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico, come deciso dal giudice per le indagini preliminari, un 29enne di origine marocchina accusato di atti persecutori e di danneggiamento .

Nel corso del tempo, l'uomo avrebbe avuto continui comportamenti intimidatori anche in presenza dei figli dell’ex compagna. Atteggiamenti che avrebbero provocato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia e il timore per la sua incolumità e per quella dei suoi figli. L’uomo, al termine delle incombenze di rito, è stato portato nella sua abitazione dove resterà ai domiciliari.