Atto vandalico all'interno degli spogliatori dei campetti pubblici di via delle Palme, a Comiso, in provincia di Ragusa. A darne notizia, con tanto di foto, è il Comune. La segnalazione è partita da un cittadino. L'area colpita dai vandali è monitorata da un sistema di videosorveglianza. La sindaca Maria Rita Schembari ha informato dell'accaduto le forze dell'ordine. Da una prima stima i danni ammontano a circa 50mila euro.

«Gli spogliatoi e i bagni del campetto di via delle Palme distrutti con una furia che definirei orrenda - si legge in una nota della prima cittadina -. Abbiamo denunciato a carabinieri e polizia, che visioneranno telecamere pubbliche e di privati, ed allertato la nostra polizia municipale, anche per evitare che qualche ragazzo si faccia delmale. Vi confesso, però, - ha proseguito Schembari - che certe volte la delusione e lo sconforto hanno il sopravvento: se non amiamo la nostra città e ciò che essa di buono ci offre, tanto da radere al suolo letteralmente tutto, non siamo degni di vivere in una società civile».