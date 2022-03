Un 60enne di Siracusa è stato arrestato e posto ai domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri, è emerso che l'uomo, dopo l'interruzione della relazione, aveva continuato a rivolgere attenzioni indesiderate alla donna. Arrivando pure a effettuare 53 tentativi di chiamata in un'ora. Quasi una al minuto.