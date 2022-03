Aggressione all'interno del carcere di Augusta. A darne notizia è il sindacato Sappe, che rende noto il ferimento di tre agenti della polizia penitenziaria, colpiti mentre tentavano effettuare le perquisizioni delle celle. «Appena giunta nella quinta sezione, i detenuti hanno tentato in tutti i modi di opporsi all’operazione di servizio e di controllo, contrapponendosi prima agli agenti e poi colpendone alcuni con calci e pugni - dichiara il segretario nazionale per la Sicilia del Sappe Calogero Navarra -. Tre sono stati i colleghi contusi e feriti: due ispettori ed un assistente capo di polizia penitenziaria, tutti ricorsi alle cure dei sanitari. Sono stati momenti di altissima tensione, per fronteggiare i quali hanno fornito supporto anche altre forze di polizia».