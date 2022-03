Una rissa in via Garibaldi nelle vicinanze di piazza Duomo, con il coinvolgimento di diverse persone e in cui è rimasta ferita una coppia di ragazzi, un 24enne, poi ricoverato in prognosi riservata, e una 20enne, che ha riportato una ferita alla gamba L'episodio è avvenuto nella notte del 23 gennaio scorso. Le indagini svolte dai carabinieri supportate anche dalle testimonianze dei presenti hanno consentito ai militari di ricostruire i fatti e di individuare un 18enne, con precedenti, adesso in carcere con l'accusa di tentato omicidio