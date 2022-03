Sicily Mule, il drink ha sempre più successo

Il tema dei long drink ha avuto un grande successo negli ultimi due anni: le persone hanno iniziato a comprendere l’importanza del gusto della bevuta, e non solo del tenore alcolico di essa. Non si beve più per mero divertimento ma bensì per piacere, e questa è stata una vittoria assoluta. Sicily mule, come altri drink già stati proposti in questa rubrica, è un all day, un drink che può essere bevuto in qualunque momento della giornata; col sole in spiaggia o in un cocktail bar dopo cena. È estremamente piacevole la combinazione di Etneum e le sue botaniche con un soft drink limone e zenzero, prodotto da Polara.