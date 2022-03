Due calciatori sono stati sanzionati con il Daspo dal questore di Siracusa per avere picchiato un arbitro durante una partita. I fatti sono accadutinel campo sportivo di Cassibile , nel Siracusano, il mese scorso. I due atleti hanno colpito a calci e pugni il direttore di gara, ritenendolo responsabile di errori.

La vittima dell'aggressione è stata costretta a rifugiarsi all'interno degli spogliatoi, per poi abbandonare lo stadio soltanto dopo che sul posto sono arrivate le forze dell'ordine. Il Daspo prevede il divieto di accesso per tre anni nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.