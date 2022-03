A Siracusa un 29enne e una 41enne sono stati arrestati per il possesso di sostanze stupefacenti. La droga era pronta per essere venduta al dettaglio. La polizia ha sequestrato 1,6 chili di diversi tipi di droga e 1100 euro in contanti.

A Siracusa un 29enne e una 41enne sono stati arrestati per il possesso di sostanze stupefacenti. La droga era pronta per essere venduta al dettaglio. La polizia ha sequestrato 1,6 chili di diversi tipi di droga e 1100 euro in contanti.

Gli agenti sono intervenuti dopo avere visto un giovane consegnare una busta a una donna, per poi allontanarsi frettolosamente. L'arresto è avvenuto in viale Zecchino. Dopo le perquisizioni si sono estese alle abitazioni dei due, recuperando 14 panetti di hashish. Per entrambi, l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari.