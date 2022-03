L'auto lo travolge e poi non si ferma. Questa la prima ricostruzione dell'incidente che ha causato la morte di Giuseppe Castello, 36 anni, che ieri sera, poco dopo le 19 si trovava sulla Strada statale 115. La macchina proveniva da Gela e viaggiava in direzione Vittoria e Comiso, in provincia di Ragusa. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi, anche attraverso la visione delle telecamere installate lungo il tragitto.